Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu yardım taleplerini yanıtsız bırakmıyor
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Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu yardım taleplerini yanıtsız bırakmıyor

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu yardım taleplerini yanıtsız bırakmıyor
08.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:45

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların sorunlarını çözmek için her yardım talebine koşuyor.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların sorunlarını çözmek için her yardım talebine koşuyor.

Valiliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını, yardım taleplerini iletenlerin sorunlarını kısa sürede çözüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan emniyet ve jandarma personeli ile gönüllülerden oluşan ekip, yardım taleplerini eksiksiz yerine getiriyor.

Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden Emine Çapın (89), 155'i arayarak evinde kullanmadığı sobanın kaldırılması için talepte bulundu.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis, jandarma ve gönüllüler, Emine nineyi evinde ziyaret etti.

Bir süre Emine nine ile sohbet eden görevliler, sobayı söküp temizledikten sonra depoya kaldırdı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emine ninemiz 89 yaşında. Sobasının kaldırılması için 155'i aradı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız da sağ olsunlar hemen gereğini yaptılar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu yardım taleplerini yanıtsız bırakmıyor

Kaynak: AA

Manşet

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