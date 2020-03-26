Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe ve köylerde de görevde Tunceli'de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kent merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Tunceli'de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kent merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerde de 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Çin'de başlayıp dünyayı saran Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Tunceli'de kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" hazırlanan ihtiyaç paketlerini ulaştırdığı gibi talep ettikleri ürünlere göre de alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Valilik koordinesinde sağlık, jandarma, polis ve sivil görevlilerden oluşturulan ekipler, ilçelerin yanı sıra köylerde ev ziyaretleri yapıp virüs hakkında bilgilendiriyor hem de sağlık, gıda gibi ihtiyaç malzemelerini teslim ediyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA