Tunceli'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" Fidan Nine'nin ölen eşinin mezarındaki çiçekleri suladı
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Tunceli'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" Fidan Nine'nin ölen eşinin mezarındaki çiçekleri suladı

Tunceli'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' Fidan Nine'nin ölen eşinin mezarındaki çiçekleri suladı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 74 yaşındaki Fidan Sezer'in geçen yıl vefat eden eşinin mezarındaki çiçekleri suladı.

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, 74 yaşındaki Fidan Sezer'in geçen yıl vefat eden eşinin mezarındaki çiçekleri suladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Tunceli'de de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte yaşayan Sezer, ekipleri arayarak geçen yıl vefat eden eşinin mezarını ziyaret etmek istediğini belirterek, mezardaki çiçeklerin sulanması talebinde bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Sezer'i evinden alarak, Tunceli Belediyesi Asri Mezarlığına götürdü.

Burada mezarlıktaki kurumuş otları temizleyen ekipler, çiçekleri suladı ve mezarın çevresine çam fidanları dikti.

Vali Özkan'a teşekkürlerini ileten Fidan Sezer de "Allah devletimizden razı olsun. Haber verdim, hemen geldiler. Çiçekleri suladılar ve fidan diktiler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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