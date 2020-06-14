Tunceli'de "Vefa"lı eller yaşlı vatandaşların evlerini temizliyor
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Tunceli'de "Vefa"lı eller yaşlı vatandaşların evlerini temizliyor

Tunceli'de ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik hastaların evleri, valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince temizleniyor.

Tunceli'de
14.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:27

Tunceli'de ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik hastaların evleri, valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince temizleniyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 7'den 70'e her yaş grubundan insanın yardımına koşuyor.

Yaşlıların alışveriş ihtiyacını gideren, çiçeklerle süslenmiş kahvaltı ve yemek servisi yapan görevliler, aynı zamanda kronik rahatsızlıkları nedeniyle ev işlerini göremeyenlerin evini temizleyerek günlük yaşantılarını kolaylaştırıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli ekiplerin, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanların evlerine giderek gerekli yardımlarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların maske takarak, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Manşet

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