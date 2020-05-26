Tunceli'de "Vefa"lı eller sokak hayvanları unutmadı Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerinden oluşan ekipler, sokak hayvanlarını besledi.

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerinden oluşan ekipler, sokak hayvanlarını besledi.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşmalara devam eden ekipler, mahallelerde karşılaştıkları sokak hayvanlarını da besledi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevli arkadaşlarımız sağ olsunlar, sokaklardaki can dostlarımızı unutmadılar." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA