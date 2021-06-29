Tunceli'de vatandaşlar randevusuz da aşı olabilecek

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan mobil aşı istasyonunda, vatandaşların randevusuz da aşı olması sağlanıyor.

Tunceli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan mobil aşı istasyonunda, vatandaşların randevusuz da aşı olması sağlanıyor.

Kentteki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda başlayan uygulama kapsamında, sağlık personeli bir yandan halkı aşı olmaya ikna ederken diğer yandan da başvuruda bulunanları aşılıyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Hakkı Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarını son hızla yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Kentteki sağlık kuruluşlarında aşı randevusu imkanının bulunduğunu aktaran Aktaş, "Randevusuz olarak da vatandaşlarımız giderek Kovid-19 aşılarını olabilirler. Tunceli Devlet Hastanemiz hafta sonları da dahil 7/24 aşılama hizmeti sunmakta. Aşı hakkı tanınmış, aşı olma konusunda bekleyen vatandaşlarımıza beklemeden 'şimdi tam zamanı' diyoruz ve herkesi Kovid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren