Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
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Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka

Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı en çok azalan kentler arasında yer aldı.

TUNCELİ, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı en çok azalan kentler arasında yer aldı. Kentte günlük vaka sayısı tekli rakama düşerken, Pülümür ilçesinde ise vaka sayısı sıfırlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık koronavirüs risk haritasında Tunceli, 100 binde 35,95 oranıyla vaka sayısı en çok azalan 5 il arasında yer aldı. Kent merkezinde günlük vaka sayısı tekli rakama düşerken, Pülümür ilçesinde ise vaka sayısı sıfırlandı. 

Vali Mehmet Ali Özkan, vaka sayısının düşmesi nedeniyle sosyal medya hesabından kent sakinlerine teşekkür etti. Koronavaris tedbirlerine uyma çağrısında da bulunan Vali Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tuncelili hemşehrilerimiz, her konuda çok bilinçli ve aydın. 2-28 Mayıs tarihleri arasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayımız, 35,95'e kadar geriledi. Tedbirlere ve kurallara uyarak, vaka sayılarının düşmesine katkı sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu düşüşü kalıcı hale getirmek için, tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ederken, rehavete kapılmadan, mücadelemizi sürdürmeye devam edelim"PÜLÜMÜR'DE VAKA SAYISI SIFIRLANDI

Tunceli İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir ise, Pülümür ilçesindeki vaka sayısının sıfırlandığını, diğer ilçelerde de haftada 1 veya 2 vaka görüldüğünü söyledi. Özdemir, "Vaka sayılarımızda, özellikle son bir haftaya baktığımızda, Pülümür ilçemizde aktif vaka sayımızı sıfırladık. Diğer ilçelerimizde ise, haftalık 1 ya da 2 vakamız çıkıyor. Önümüzdeki günlerde, diğer ilçelerde de sıfırlanacağını düşünüyoruz. Covid servisimizde bir haftalık süreç içerisinde, hiçbir hastamız yatmıyor. Sadece yoğun bakım servisinde 2 hastamızın tedavisi devam ediyor. Aşılama için gerekli hızı almış durumdayız. Vatandaşlarımız çok duyarlı davrandı, Sayın Valimiz de denetimlerin arttırılmasını sağladı. Bunun sonucunda da vaka sayılarımız ciddi oranda düştü" dedi.


Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka
Tunceli'de vaka sayılarında düşüş sürüyor; Pülümür'de sıfır vaka

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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