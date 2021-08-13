Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahısın ikametinde 55 gram kubar esrar ile 607 kök dişi Hhnt keneviri ele geçirildi.

Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahısın ikametinde 55 gram kubar esrar ile 607 kök dişi Hhnt keneviri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Nazımiye ilçesine bağlı bir köyde tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde 55 gram kubar esrar, 607 kök dişi Hint keneviri ve 2 adet etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubuna ait fotoğraf ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı