Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araç içerisinde 1 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araç içerisinde 1 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde; 1010 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, araç içerisinde bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Tunceli, Tragger, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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