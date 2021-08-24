Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 400 gram esrar ve 86 kök kenevir ele geçirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 400 gram esrar ve 86 kök kenevir ele geçirildi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Mazgirt ilçesinde tespit edilen bir arazide yapılan aramada 9 kilo 400 gram esrar, 86 kök hintkeneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı