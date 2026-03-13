Haberler

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıTunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptığı değerlendirilen şüpheliye yönelik...

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptığı değerlendirilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.T. isimli şahsın daha önceden tespit edilen adresi ve kullandığı araçta arama yapıldı. Aramalarda daralı ağırlığı 472,31 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TUNCELİ

