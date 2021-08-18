Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kilogram 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı kenevir ekimine yönelik Pülümür ilçesinde bulunan bir eve operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda, 13 kilo 320 gram kenevir, 10 bin lira para ve çok miktarda kenevir tohumu ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 1 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Faik Öztrak Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Berdan Mardini
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:23:42. #1.16#

title