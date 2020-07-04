Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi Tunceli merkez kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 230 kök keneviri bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli merkez kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 230 kök keneviri bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Tunceli Merkez Kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 3 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik başlatılan operasyonda 1230 kök kenevir bitkisi ve 300 gram kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi.ET - TUNCELİ Kaynak: İHA