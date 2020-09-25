Tunceli'de üreticilere 160 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Tunceli'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle 160 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Tunceli'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle 160 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kent merkezi ve ilçelerinde 383 çiftçiye sertifikalı "energo" ve "NS obala" buğday tohumu desteğinde bulunuldu.

Merkeze bağlı Burmageçit, Böğürtlen ve Çimenli köyünde gerçekleştirilen buğday dağıtım programına, İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Eyüp Demir, İl Müdür Yardımcısı Vekili Selman Toprakçı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hasan Güngördü ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eyüp Demir yaptığı açıklamada, buğdayın insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında yer aldığını söyledi.

Buğdayın dünyada üretim açısından ilk sırada yer aldığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bunun sebebi buğday bitkisinin geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca buğday tanesi uygun besleme değeri, saklama ve işlenmesindeki kolaylıkları nedeniyle yaklaşık olarak 50 ülkenin temel besini durumundadır. Buğday, dünya nüfusuna bitkisel kaynaklı besinlerden sağlanan toplam kalorinin yaklaşık yüzde 20'sini sağlamaktadır. Bu oran ülkemizde yüzde 53'tür. Buğday başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır."

Demir, Tunceli'de toplam tarım arazinin 113 bin 180 hektardan oluştuğunu belirterek, "Ekilen tarım arazisi miktarı 31 bin 519 hektar, nadas alanı 32 bin 900 hektar, ekilmeyen alan ise 49 bin 761 hektar alandır. Dağıtılan sertifikalı tohumlarla ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılarak milli ekonomiye önemli bir kazanç sağlayacak. Ayrıca çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu geçirmelerini diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren