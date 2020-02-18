Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 45 gündür haber alınamıyor

18.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:28

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmalardan bugün de sonuç alınamadı.



Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Çalışmalara, AFAD ekiplerinin yanı sıra Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Olumsuz hava koşulları ve göl suyundaki görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle dalamayan ekipler, göl yüzeyinde botlarla dönüşümlü olarak arama çalışması yaptı.

Ekiplerin 45 gündür aralıksız sürdürdüğü çalışmalarda bugün de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doku'yu arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.



Arama çalışmalarının olumsuz hava koşullarına rağmen devam ettiğini belirten Sonel, şöyle konuştu:

"Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar AFAD personelimizin yanı sıra Jandarma SAK ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma ekipleri, pek çok büyükşehir belediyesine bağlı dalgıç ekipleri, polis dalgıçlarımız, gönüllü arama kurtarma dernek üyelerinin katılımıyla aralıksız sürdürüldü. Türkiye'nin arama kurtarmada en profesyonel ekipleri Uzunçayır Baraja Gölü'ne dalışlar yaparak, sonarla ve su altı robot kameralarla, göl kıyısında dedektör köpeklerle, drone ile çalışma yürüttü ve yürütmeye devam edecek."

Sonel, kayıp Doku'nun ailesini ve akrabalarını ilk günden itibaren kentte misafir ettiklerini belirterek, aileyi arama çalışmaları hakkında düzenli bilgilendirdiklerini kaydetti.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA