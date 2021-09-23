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Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri

Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri programının açılışı gerçekleştirildi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri programının açılışı gerçekleştirildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan,23-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 il ve ilçelerinde farklı spor etkinlikleriyle kutlanacak olan Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri programının açılışına katıldı. Vali Özkan çocuklarla sohbet ettikten sonra birlikte programın açılış kurdelesini kesti. Vali Özkan, daha sonra çocuklarla badminton ve masa tenisi oynadı. - TUNCELİ

Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri

Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri

Tunceli'de Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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