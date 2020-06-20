Tunceli'de, üçüzlerin sınav heyecanı
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Tunceli'de, üçüzlerin sınav heyecanı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 14 yaşındaki üçüzler Berke, Berkin ve İlkcan yayladan gelerek Liselere Geçiş Sınavı'na girme heyecanı yaşadı.

Tunceli'de, üçüzlerin sınav heyecanı
20.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:21

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 14 yaşındaki üçüzler Berke, Berkin ve İlkcan yayladan gelerek Liselere Geçiş Sınavı'na girme heyecanı yaşadı.

İlçeye bağlı Payamdüzü köyünde yaşayan yazın yaylada bulunan Dilek ve Cengiz Demir çiftinin üçüz çocukları, Berke, Berkin ve İlkcan 3 bin rakımlı Pülümür Hel yaylasından gelerek köy okulunda LGS'ye girme heyecanı yaşadı. Yayladan ayrılamayan Dilek ve Cengiz Demir çifti, üçüz çocuklarını telefonla arayarak hem sınav taktiği verdi hem de başarı diledi.Amcalarının refakat ettiği üçüzler, ilçenin başarısına katkı sunmak için iyi bir sonuç almayı hedeflendiklerini aktardı.

Üçüz kardeşlerden İlkcan Demir, "Ben öncelikle bizim yayla yaşamımızdan bahsetmek istiyorum. Biz köyümüzden Hel Yaylası'na gittik. Sınav günü yaklaştığında yayladan köyümüze geri geldik. Sınava hazırlandık. Küçükbaş hayvanlarımız var. Anne ve babamız onlara bakıyor. Bizi köye amcam getirdi. Çünkü annem ve babam koyunlara bakıyor. Bırakıp gelemezlerdi. Yayla şartlarımız zaten malumunuz çok zor. Yanımızda kitaplarımızı götürdük. Orada derslerimize devam ettik. Çadırda çalıştık. Koyun sürüsünün önünde çalıştık. Çalışabileceğimiz kadar çalıştık. Sınava hazırız" dedi.

"ÜÇÜNÜN DE HEDEFLERİ FARKLI"

Kardeşlerden Berke Demir ise "Benim hedefim sınavdan iyi bir sonuçla çıkıp, fen lisesini kazanmak ve doktor olmak istiyorum" derken İlkcan bir fen lisesine yerleşip devamında biyoloji alanında eğitim almak istediğini söyledi. Berkin ise fen lisesinde eğitim görmeyi ve ileride inşaat mühendisliği alanında eğitim görmeyi istediğini aktardı.

Çemişgezek ilçesinin eğitimde zirvelerde olduğunu aktaran İlkcan Demir, "Çemişgezek ilçemiz eğitim konusunda hep zirvelerde. İlçemizde derece yapan çok arkadaşlarımız oldu. Biz arkadaşlarımızın başlattığı başarıları sürdüreceğiz. İlçemizi onurlandıracağız. Sınavda elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal yaşam olarak bir eksiklik hissetmediklerini dile getiren İlkcan Demir, "Biz sosyal olarak arkadaşlarımızla çeşitli oyunlar oynuyoruz. Sohbetler ediyoruz. Yaylada da arkadaşlarımız var. Futbolu seviyoruz. Bazen top oynuyoruz. Ben ve kardeşim Berke Galatasaraylıyız. Diğer kardeşim Berkin takım tutmuyor. Biz yaylada koyunları otlatma, bazen sağma konusunda yardımcı oluyoruz. Koyunların kırkım dönemi gidince onlara yardım edeceğiz. Eşeklerle çadıra odun taşıyoruz. Annemize yardım ediyoruz. Akşam yemeğini bazen ben hazırlarım. İyi yemek yaparım"diye konuştu.

(Sezai Akın/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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