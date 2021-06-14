Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldıTUNCELİ'de, bulunduğu Zeytin Tepe mevkisinde gezerken dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralanan Aydın A. (29), ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, hastaneye götürüldü.

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı

TUNCELİ'de, bulunduğu Zeytin Tepe mevkisinde gezerken dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralanan Aydın A. (29), ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, hastaneye götürüldü.

Olay, gece saatlerinde kent merkezindeki Ali Baba Mahallesinde bulunan Zeytin Tepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın A., tepe bölgesinde gezdiği sırada dengesini kaybetmesiyle 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama çalışmayla Aydın A.'ya yaralı halde ulaştı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın A., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aydın A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi 2 ölü
Son dakika: Kaçak kazıda metan gazı zehirlenmesi 2 ölü
Kazdıkları kuyu sonlarını getirdi! 2 arkadaş zehirlenerek hayatını kaybetti
Kazdıkları kuyu sonlarını getirdi! 2 arkadaş zehirlenerek hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunceli'de uçurumdan yuvarlanan Aydın, yaralı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 00:48:03. #1.14#

title