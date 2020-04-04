Tunceli'de ücretsiz maske dağıtımı Tunceli'de valilik koordinesinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olarak sokağa çıkmaları gereken vatandaşlara ve açık işletmelere ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Tunceli'de valilik koordinesinde korona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olarak sokağa çıkmaları gereken vatandaşlara ve açık işletmelere ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

Kentte valilik desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Peri Tekstil Fabrikası'nda 200 bin maske üretimi yapıldı. Üretilen maskeler başta hastanelere ulaştırılarak sağlık çalışanlarına verildi. Kent merkezi ve 7 ilçesinde ise sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ile açık işletmelere ise üretilen maskeler ekipler tarafından ücretsiz olarak ulaştırılmaya başlandı.

Vali Tunay Sonel," OSB'deki Peri Tekstil Fabrikamızda ürettiğimiz 200 bin maskeyi hastanemiz başta olmak üzere merkez ve 7 ilçemizde kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz.Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz"diyerek herkesin evde kalması çağrısında bulundu.

Öteyandan kentte tek ve çift plaka uygulaması ile ilgili de güvenlik güçleri sağlıkçıların da katılımıyla uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA