Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 31 sürücüye 6 bin 842 lira ceza uygulandı

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 32 araç sürücüsüne 6 bin 842 lira ceza kesildi.

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 32 araç sürücüsüne 6 bin 842 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte radar, drone ve yol kontrol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde iken cep telefonu kullanmak gibi ihlalleri sebebiyle, 31 araç sürücüsüne toplam 6 bin 842 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren