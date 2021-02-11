Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 31 sürücüye 6 bin 842 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 31 sürücüye 6 bin 842 lira ceza uygulandı

11.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:58
Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 31 sürücüye 6 bin 842 lira ceza uygulandı

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 32 araç sürücüsüne 6 bin 842 lira ceza kesildi.

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 32 araç sürücüsüne 6 bin 842 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte radar, drone ve yol kontrol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halinde iken cep telefonu kullanmak gibi ihlalleri sebebiyle, 31 araç sürücüsüne toplam 6 bin 842 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Bülent Turan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Ömer Ali Metin Oktay Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 31 sürücüye 6 bin 842 lira ceza uygulandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:01:33. #1.15#
title