Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 21 sürücüye ceza kesildi

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 21 sürücüye 5 bin 376 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 21 sürücüye 5 bin 376 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte radar, drone ve yol kontrol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri, hatalı park ve seyir halinde iken cep telefonu kullanmak gibi trafik ihlalleri sebebiyle, 21 araç sürücüsüne toplam 5 bin 376 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren