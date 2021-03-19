Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 197 sürücüye 72 bin 457 lira ceza uygulandı
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Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 197 sürücüye 72 bin 457 lira ceza uygulandı

19.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:24
Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden 197 sürücüye 72 bin 457 lira ceza uygulandı

Tunceli'de son bir haftada trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 197 sürücüye 72 bin 457 lira para ceza kesildi.

Tunceli'de son bir haftada trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 197 sürücüye 72 bin 457 lira para ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 12-18 Mart tarihleri arasında denetim yapıldı.

Denetimlerde radar, drone ve yol uygulaması ile trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 197 sürücüye, toplam 72 bin 457 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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