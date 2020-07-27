Tunceli'de trafik kazası: 9 yaralı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
27.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:54
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan Pülümür'e gelen Haydar Tava'nın kullandığı 62 AAC 882 plakalı kamyonet Hıver mevkisinde bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hafif yaralandı.
Ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlı Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA