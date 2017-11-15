Tunceli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Tunceli'de, şarampole devrilen bir otomobildeki uzman çavuş hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.



Uzman çavuş Nuri Şanlı'nın kullandığı otomobil, Hozat - Pertek karayolunda, kum yığınına çarparak şarampole devrildi.



Kazada, sürücünün yanı sıra 1,5 yaşındaki kızı Eylül, 3 yaşındaki oğlu Alperen ve eşi Ayşe Şanlı yaralandı.



Gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nuri Şanlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bu hastanede tedavisi süren yaralılardan Eylül Şanlı'nın ise sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Tunceli'nin Hozat ilçesinde görevli olan Nuri Şanlı'nın kaza öncesi ailesiyle Elazığ'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.