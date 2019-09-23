Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

Tunceli'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

23.09.2019 15:42
Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü

Tunceli'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen 22 yaşındaki Onur Er'e, askeri araç çarptı. Kazada genç olay yerinde hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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