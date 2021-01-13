Tunceli'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

TUNCELİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 308 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 308 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 1 uyuşturucu madde aparatı, 2 bıçak ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM