Tunceli'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı
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Tunceli'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

13.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:03
Tunceli'de 'torbacı' operasyonu: 9 gözaltı

TUNCELİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 308 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 308 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda; 308 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 döner bıçağı, 1 uyuşturucu madde aparatı, 2 bıçak ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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