Tunceli'de 'Topbaş Keleri' görüntülendi Tunceli'de 'Topbaş Keleri' görüntülendi Daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan "Topbaş Keleri" Tunceli'de görüntülendi.

Tunceli'de 'Topbaş Keleri' görüntülendi

TUNCELİ - Daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan "Topbaş Keleri" Tunceli'de görüntülendi.

Doğası ile dikkat çeken ve bir çok yabani hayvana ev sahipliği yapan Tunceli'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir çok tür de bulunuyor. Daha önce defalarca vaşak, yaban keçileri, akbaba, Wagner Engerek yılanı gibi bir çok yaban hayvanı görüntülenen kentte son olarak daha çok çöl ve yarı çöl ortamlarda yaşayan, şuana kadar sadece Iğdır ve Ağrı'da görüldüğü bilinen koruma altında bulunan "Topbaş Keleri" görüntülendi. Bölgede ilk defa Tunceli'nin Hozat ilçesi Kalecik köyü Karataş mezrasında görünen hayvanının fotoğraf ve görüntülerini arı yetiştiricisi Ayhan Doğan çekti.

Öteyandan aynı bölgede de de yılanlar görülmeye başlandı. Bir ağacın arasından çıkan engerek yılanı da Doğan, tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA