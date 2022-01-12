Tunceli'de tipi nedeniyle Hozat-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatıldığı kaydedilen açıklamada, "Kara yolunun 28 ve 59. kilometreleri arası güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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