Tunceli'de tipi nedeniyle Hozat-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de tipi nedeniyle Hozat-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de tipi nedeniyle Hozat-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süre önce etkili olan kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatıldığı kaydedilen açıklamada, "Kara yolunun 28 ve 59. kilometreleri arası güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title