Tunceli'de terörle mücadele envanterine 2 Atak helikopter dahil edildi - Haberler
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Tunceli'de terörle mücadele envanterine 2 Atak helikopter dahil edildi

AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de terörle mücadele envanterine 2 Atak helikopter dahil edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 Atak helikopter dahil edildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli İl Jandarma Komutanlığı envanterine terörle mücadelede etkin görev alacak 2 Atak helikopter dahil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente getirilen Atak helikopterlerin ülkenin savaşan gücü olduğu ve bölgede devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Helikopterlerin uçuş sonrası nöbet yerlerine konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Haine korku, masuma merhamet, yüce Türk milletine ve Rabbimize emanet kahraman Türk jandarmamıza her daim başarı dileklerimizi iletiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Helikopter, Tunceli, Atak, Güncel, Haber

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