Tunceli'de, teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi
23.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:44
TUNCELİ'in Ovacık kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi.
TUNCELİ'in Ovacık kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi.
- Tunceli
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütlerine yönelik Ovacık kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit etti. Sığınakta yapılan aramada bilgisayar, 3 adet 'örgüt bağış koçanı' ve dijital materyal ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, teröristlerin kullandığı sığınağı ise kullanılamaz hale getirdi.
- Tunceli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM