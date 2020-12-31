Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi

31.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:31
Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak, içlerinde ele geçirilen malzemelerle imha edildi.

TUNCELİ'de jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak, içlerinde ele geçirilen malzemelerle imha edildi. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gündük Deresi mevkisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 1 tuzaklanmış el bombası, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar ele geçirilen malzemeler ile birlikte imha edildi. 


Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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