Tunceli'de teröristlerin kullandığı belirlenen 6 sığınak imha edildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 6 sığınak tespit etti.
Sığınaklar kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi.
AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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