Son dakika haberi! Teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve mağara imha edildi - Haberler
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Son dakika haberi! Teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve mağara imha edildi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tunceli'nin Hozat ve Pülümür ilçelerinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak ve bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ve Pülümür ilçelerinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak ve bir mağara kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat ve Pülümür ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen biri 11 odalı olmak üzere 8 sığınak ve bir mağara tespit etti.

Jandarma ekiplerince imha edilen sığınaklar ve mağarada yapılan aramada, 13 küçük tüp, 7 büyük tüp, 22 adet 5'li pil bloku, 100 büyük pil, 50 metre kablo, tüplü ocak, 2 sırt çantası, 120 metre sera naylonu, 100 metre branda, 7 çift spor ayakkabı, şemsiye, ekmek sacı, el feneri, kazma, kürek, 400 paket makarna, 100 paket hazır çorba, 22 paket çay, 20 kilogram pirinç, 10 kilogram şeker, 12 litre sıvı yağ, 10 kilogram bulgur, 5 kilogram helva ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son dakika haberi! Teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve mağara imha edildi

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AA - Son Dakika Haberleri

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