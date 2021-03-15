Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

15.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:41
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'de, 1062 güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'de, 1062 güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'nin yüksek ve sarp kesimlerinde terör örgütlerine yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 personellin katılımıyla 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince merkez kırsalında yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Çeşitli yaşam malzemelerinin de bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.


Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak, kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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