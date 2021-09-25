Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak kullanılmaz hale getirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınakta, 850 M-16 mühimmatı, 350 bixi mühimmatı, 2 kaleşnikof şarjörü, 1 el telsizi, 15 büyük tüp, 13 küçük tüp, jeneratör, 50 litre mazot,10 litre gaz yağı, 9 pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 5 el feneri, uzaktan kumanda, şişme bot, 2000 metre kumaş, dikiş makinesi, 300 metre çadır malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Mehmet Nuri Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Selahattin Demirtaş Yemek Tarifleri Mimar Sinan Müge Anlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunceli'de teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:35:17. #1.12#