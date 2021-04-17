Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 mağara kullanılamaz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 mağara imha edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 mağara imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Arazi taraması sırasında, güvenlik güçlerince, teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi.

İmha edilen mağaralardaki aramada, el yapımı patlayıcı, 6 büyük, 3 küçük tüp, 5 pil bloğu, 5 akü, 19 örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 el feneri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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