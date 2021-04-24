Tunceli'de teröristlerin kullandığı 15 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 15 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttü.
Güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 15 sığınak tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda 5 el yapımı patlayıcı, 2 piknik tüpü, 12 büyük pil, 8 metre elektrik kablosu, 105 metre sera naylonu, 200 metre branda, kamera, çanak anten, 10 kilogram un, 10 kilogram şeker, 5 kilogram çay, 5 kilogram salça ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren