Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince, operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyetinde teröristlerce kullandığı tespit edilen 15 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı 5 patlayıcı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 20:00:05. #1.15#

title