Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi
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Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait 4 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 sığınağın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 7 adet uyku tulumu 2 adet tüp, 40 metre jiletli tel, 1 adet ısıtıcı, 2 adet su deposu bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 adet çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi
Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi
Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi
Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi
Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi
Tunceli'de teröristlerin inleri imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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