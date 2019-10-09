Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi (tekrar)
TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
TUNCELİ'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda, cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.