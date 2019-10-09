Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

09.10.2019 18:24
Tunceli'de teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerince teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince, Tunceli'de teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda cephanelik ele geçirildi. 2 ayrı noktada tespit edilen depolarda yapılan aramalarda 27 Kalaşnikof tüfeği, 8 bin 357 fişek, Kalaşnikof tüfeğine ait 43 şarjör, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, 2 saatle irtibatlı düzenek ele geçirildi.

 


Kaynak: DHA
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