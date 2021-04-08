Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tuncel İl Jandarma Komutanlığı'nca koordinesinde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Hozat ilçesi kırsalında yapılan arazi taramasında, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi. 

 


- Tunceli
Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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