Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)
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Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)

Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

8 SIĞINAK DAHA TESPİT EDİLDİTunceli'de sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınak daha tespit edildi.

8 SIĞINAK DAHA TESPİT EDİLDİ

Tunceli'de sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınak daha tespit edildi. Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde tespit edilen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Böylece operasyon kapsamında tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirilen sığınak sayısı 35'e yükseldi.


Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)
Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)
Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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