Tunceli'de teröristlerin 2 sığınağı, kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli'de teröristlerin 2 sığınağı, kullanılamaz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
Tunceli'de teröristlerin 2 sığınağı, kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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TUNCELİ kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma ve polis ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelin katıldığı, terör örgütlerine yönelik 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak, tespit edildi. Sığınaklardaki aramada, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.


Tunceli'de teröristlerin 2 sığınağı, kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de teröristlerin 2 sığınağı, kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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