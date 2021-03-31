Tunceli'de teröristlerin 2 sığınağı, kullanılamaz hale getirildi

TUNCELİ kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma ve polis ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelin katıldığı, terör örgütlerine yönelik 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak, tespit edildi. Sığınaklardaki aramada, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM