Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Ovacık kırsalında iz ve mühimmat bulma köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada; kayaların arasına gizlenen 1 RPG-7 roketatar, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, dolu 2 kalaşnikof şarjörü ve hücum yeleği ele geçirildi. 


Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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