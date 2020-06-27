Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
27.06.2020 20:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:20
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, el yapımı patlayıcı düzeneği, Kaleşnikof tüfeği, 3 şarjör, 2 pil bloğu ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Kaynak: DHA