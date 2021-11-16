Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Nazımiye kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, iki el bombası, 210 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 6 pil, saç levha, büyük tüp, akü, kürek, petrol varili, 9 çift ayakkabı, uyku tulumu, battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title