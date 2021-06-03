Tunceli'de teröristlerce şehit edilen 12 sivil törenle anıldı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 1993,1994 ve 1998 yıllarında teröristler tarafından şehit edilen 12 sivil için anma töreni düzenlendi.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 1993,1994 ve 1998 yıllarında teröristler tarafından şehit edilen 12 sivil için anma töreni düzenlendi.
İlçeye bağlı Sağman köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda Vali Mehmet Ali Özkan, şehit edilen sivil vatandaşlar anısına köy meydanında yapılan anıta çelenk sundu.
Anma programı, şehitler için mevlit okunup dua edilmesinin ardından son buldu.
Törene, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehit yakınları ve köylüler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren