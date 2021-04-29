Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 8 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 8 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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