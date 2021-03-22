Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

22.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:48
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda, 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda, 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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